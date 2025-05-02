من أين يستقي السيد نائب رئيس مجلس السيادة معلوماته التي يطلقها هكذا علي الهواء مباشرة ؟!

■ هل تصله المعلومات هذه من تقارير جهات رسمية أم من أحاديث وجلسات وونسات المجالس؟!

■ إن كانت المعلومات تصله من جهات رسمية فواجب السيد عقار وما تقتضيه أمانة المسؤولية أن يتابع الإجراءات اللازمة لضبط الفاسدين والضرب علي يدهم بقوة .. إن لم يقم السيد عقار نائب الرئيس بهذا الإجراء فليس من حقه التعبير عن حزنه بالشكوي إلي عامة الشعب ..

■ أما إن كان السيد عقار يأخذ معلوماته من ( شمارات ) المدينة فليس من الكياسة ولا مبادئ الأخلاق الكلاسيكية أن يتحدث رجل الدولة بما يجده من فتات شمارات المجالس ..

■ نسأل الله اللطف ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد