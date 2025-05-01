- 1/2
- 2/2
بيان من لجان مقاومة النهود
ندين بأشد العبارات ما قامت به مليشيا الدعم السريع من انتهاكات فظيعة منذ ساعات الصباح الأولى اليوم، حيث استباحت المدينة، واقتحمت الأحياء السكنية، وروعّت المدنيين العزّل، وارتكبت جرائم قتل بدم بارد بحق مواطنين أبرياء لا ذنب لهم سوى أنهم تمسكوا بكرامتهم ورفضوا الخروج من منازلهم لآلة القتل والإرهاب.
إن ما جرى ويجري في النهود جريمة مكتملة الأركان، ووصمة عار جديدة في جبين هذه المليشيا التي لا تتورع عن استخدام العنف ضد الأبرياء. ونحمّلها كامل المسؤولية عن الأرواح التي أُزهقت، وعن كل قطرة دم سُفكت في شوارعنا وأحيائنا الآمنة.
نهيب بكل الشرفاء من أبناء وبنات المدينة أن يرفعوا صوتهم بالرفض، وأن يوثقوا كل الانتهاكات، فدماؤنا ليست رخيصة، ولن تمر هذه الجرائم دون محاسبة.
المجد للشهداء،
الخلود لذكراهم،
والنصر المؤكد لشعبنا المقاوم.
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر لجان مقاومة النهود : مليشيا الدعم السريع استباحت المدينة وارتكبت جرائم قتل بدم بارد بحق مواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.