لجان مقاومة النهود : مليشيا الدعم السريع استباحت المدينة وارتكبت جرائم قتل بدم بارد بحق مواطنين

بيان من لجان مقاومة النهود

ندين بأشد العبارات ما قامت به مليشيا الدعم السريع من انتهاكات فظيعة منذ ساعات الصباح الأولى اليوم، حيث استباحت المدينة، واقتحمت الأحياء السكنية، وروعّت المدنيين العزّل، وارتكبت جرائم قتل بدم بارد بحق مواطنين أبرياء لا ذنب لهم سوى أنهم تمسكوا بكرامتهم ورفضوا الخروج من منازلهم لآلة القتل والإرهاب.

إن ما جرى ويجري في النهود جريمة مكتملة الأركان، ووصمة عار جديدة في جبين هذه المليشيا التي لا تتورع عن استخدام العنف ضد الأبرياء. ونحمّلها كامل المسؤولية عن الأرواح التي أُزهقت، وعن كل قطرة دم سُفكت في شوارعنا وأحيائنا الآمنة.

نهيب بكل الشرفاء من أبناء وبنات المدينة أن يرفعوا صوتهم بالرفض، وأن يوثقوا كل الانتهاكات، فدماؤنا ليست رخيصة، ولن تمر هذه الجرائم دون محاسبة.

المجد للشهداء،

الخلود لذكراهم،

والنصر المؤكد لشعبنا المقاوم.