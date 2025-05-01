شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها

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احتفلت المذيعة والإعلامية ونجمة قناة النيل الأزرق, نورهان نجيب, بحفل زفافها وذلك بعد أيام قليلة من إحتفالها بعقد قرانها بالقاهرة.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر مقطع فيديو تم تصويره من حفل زفاف نجمة الشاشة السودانية, فقد ظهرت نورهان, وهي تحتفل بزفافها الذي تغنى فيه الفنان عثمان بشة.
https://www.facebook.com/reel/1755025771788276
ووفقاً لمقطع فيديو متداول فقد ظهرت نورهان نجيب, في لقطة مؤثرة وهي ترقص مع والدها على أنغام إحدى الأغنيات المعبرة عن المشهد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
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