بكلمات قاسية… مايا دياب تشنّ هجوماً على بعض المشاهير

شنّت النجمة مايا دياب هجوماً على بعض مشاهير السوشال ميديا الذين يصنّفون أنفسهم بأنهم “الأول”، ودعت من خلال منشور طويل إلى ضرورة مراجعة تاريخ الإنجازات الحقيقية للبشرية.

وعبّرت المغنية اللبنانية عن انزعاجها مما يحصل حالياً على السوشيال ميديا وفي الإعلام من خلال تغريدة كتبت فيها: “زمن الانحطاط على كل أنواعه. زمن كل شي بلا قيمة عم يعملولوا قيمة. زمن كل أهبل على السوشيال ميديا بيصنّف حاله أول. قالوا مين فرعنك يا فرعون، قال: تفرعنت وما حدا ردّني. ايه نحنا هون، اللي كنا نضحك عليهم صاروا مش بس مشهورين وكمان التلفزيون بلبنان بطلّعوا ضيف وبيعمل معه حلقة وبينشر الفضيلة مش بس عالتلفون وكمان عالشاشة الكبيرة”.

وأضافت: “زمن رديء، يلا بقول اللي عندي وبعطي نصايح وبينتظروا رأي المهبول. زمن ناس ما تعلّمت وكملت علمها طالعة تنصّب حالها دكتور او اخصائي بشي ممكن يؤذي الناس”.

وتابعت رسالتها القوية قائلةً: “اللي مفكّر إنه الزمن اليوم متطوّر أكتر من قبل بكون غلطان… روحوا شوفوا القلاع والآثار كيف تعمّرت اللي لليوم ما عرفوا كيف أنشأوها… روحوا شوفوا كيف تم بناء الأهرامات، شوفوا قوة وذكاء القدماء وكفى تحكوا عن إنجازات سخيفة وهبلة عم تخلّي الأجيال بلا عمل وبلا رغبة بالإنتاج إلا على منصات بتعطيهم المال اللي ما كانوا شايفينه بحياتهم بطرق سريعة وسهلة”.

واختتمت مايا تغريدتها بالقول: “صاروا أصحاب ماركات وأملاك وهنّي ما بيعرفوا يفكّوا الحرف… لوين بعد رايحين؟؟”.

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع تغريدة مايا دياب الغاضبة، وكشف العدد الأكبر منهم عن سعادته بكلماتها التي تعبّر عنهم وعن موقفهم من الوضع الراهن وما يفعله مشاهير السوشيال ميديا وتأثيرهم في الجيل الصغير، في حين تساءل البعض الآخر عن الشخص الذي تقصده بكلامها.

مجلة لها