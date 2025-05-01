وزارة الصحة ..افتتاح قسم الولادة والحضانات والعناية المكثفة بمستشفى الولادة بأم درمان

شهدت وزارة الصحة بولاية الخرطوم، اليوم، تدشين قسم الولادة وحديثي الولادة والحضانات والعناية المكثفة بمستشفى الولادة بأم درمان، وذلك بحضور د. فتح الرحمن محمد الأمين المدير العام للوزارة، وعدد من الكوادر الطبية والإدارية.

وأشاد د. فتح الرحمن خلال كلمته بالجهود المبذولة من الكوادر الصحية خاصة النساء اللاتي يشكلن أكثر من 70% من العاملين ، قائلاً: من قلب أم درمان ومن الدايات نقول اتحررت الخرطوم لبناء أجيال السودان القادمة. هذه الكوادر تستحق أن نقلدها قلادة الشرف، فقد أثبتت الحرب معدن نساء السودان ذوات الإرادة والشكيمة، تحدين التهديدات الأمنية والانتهاكات وقمن بدورهن دون تردد هن أخوات الرجال وقدمن تضحيات عظيمة رغم قلة الإمكانيات.

كما أعلن د. فتح الرحمن عن اكتمال خدمات النساء والتوليد بالمستشفى بشكل أفضل مما كانت عليه قبل الحرب، واعتبر ذلك انتصارا للنظام الصحي كما انتصرت البندقية .

من جانبه، أعرب د. عماد عبدالله الصديق مدير عام مستشفى الولادة بأم درمان عن شكره وامتنانه للكوادر الطبية والمساعدة، مشيرا إلى أن المستشفى كان يغطي سابقا 50% من خدمات الولادة بالخرطوم، وبلغ التردد عليه في عام 2022 نحو 36 ألف ولادة. وأضاف أن المستشفى تعرض لدمار واسع بسبب اعتداءات المليشيا، ما أدى إلى استخراج نفايات تعادل حمولة 16 عربة.

وأشار إلى أن القسم الجديد يضم 6 غرف ولادة، وعنبر زيرو بعدد 8 أسرّة، وعنبر آخر بـ18 سريرا، وقسما معزولا للحالات المصابة بالتهاب الكبد الوبائي والإيدز، وقسم انتظار لما بعد الولادة بـ12 سريرا، إضافة إلى قسم حضانات يشمل حاليا 30 حضانة، ويتوقع أن يصل تدريجيا إلى 120 حضانة.

وفي ختام الفعالية، عبرت السيدة بتول كالو النور، كبير الزائرات الصحيات، عن سعادتها بعودة المستشفى للعمل، مستذكرة الرائدة الراحلة بتول محمد عيسى، أول قابلة افتتحت مستشفى الدايات عام 1921، ومؤكدة أن المستشفى اليوم يعمل بروح الفريق والوفاء لتاريخ عريق من العطاء.

إعلام وزارة الصحة ولاية الخرطوم