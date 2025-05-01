نال مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, إعجاب الآلاف من المتابعين الذين شاركوه على نطاق واسع عبر صفحاتهم الشخصية. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع وقوف شباب سعوديون, بإحدى القاعات التي شهدت إحدى الفعاليات العربية. الشباب السعوديون, وقفوا من مكانهم لحظة دخول شاب سوداني, لقاعة الإحتفال وهو يحمل علم بلاده, وقاموا بتصويره المشهد وسط إعجاب وإشادة مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بلفتتهم الجميلة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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