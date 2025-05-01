شاهد بالفيديو.. مطربة سودانية تقدم رقصات فاضحة وخليعة بمؤخرتها خلال حفل بالقاهرة وتشعل ثورة من الغضب على مواقع التواصل

أشعلت مطربة سودانية ثورة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أثارت المطربة الجدل أثناء تقديمها حفل غنائي بالعاصمة المصرية القاهرة, وفقاً لما ذكر ناشرو الفيديو. وقدمت الفنانة فواصل من الرقص الفاضح والخليع بمؤخرتها وسط صيحات الشباب الحاضرين الحفل, في مشهد أثار موجة من الغضب على السوشيال ميديا. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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