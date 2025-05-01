تجديد حبس عامل توصيل طلبات تحرّش بسيدة أجنبية أمام مسكنها

أمر قاضي المعارضات، بتجديد حبس عامل توصيل طلبات تحرش بسيدة أجنبية أمام مسكنها بمنطقة التجمع الخامس، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت النيابة قد أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت بسرعة التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها واستكمال التحقيقات.

كانت أجهزة وزارة الداخلية، تمكنت من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات “تحمل جنسية إحدى الدول” مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من “قائد دراجة نارية” لقيامه بالتحرش بها حال سيرها أمام محل سكنها.

وبالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل توصيل طلبات – مقيم بدائرة القسم) ، وبحوزته (الدراجة النارية المستخدمة في إرتكاب الواقعة).. وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بوابة الأهرام