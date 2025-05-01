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تصدر شاب سوداني, “الترند”, على مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده, وذلك بعد إظهاره براعة كبيرة في تقليد الفنانة الشهيرة إنصاف مدني.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الشاب كان قد أبهر المتابعين في أول ظهور له وهو يقلد الفنانة الملقبة بملكة الدلوكة.
وواصل الشاب حصد الإعجابات بعد أن نشر مقطع فيديو حديث واصل من خلاله تقليد المطربة بإحدى أغنياتها المعروفة “لزام التقيلة”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. “مقلد” الفنانة إنصاف مدني يواصل إبهار الجمهور ويعود لتقليدها بأغنية جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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