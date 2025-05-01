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شاهد بالفيديو.. “مقلد” الفنانة إنصاف مدني يواصل إبهار الجمهور ويعود لتقليدها بأغنية جديدة

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ياسين محمد 0 تبليغ

  • شاهد بالفيديو.. “مقلد” الفنانة إنصاف مدني يواصل إبهار الجمهور ويعود لتقليدها بأغنية جديدة 1/2
  • شاهد بالفيديو.. “مقلد” الفنانة إنصاف مدني يواصل إبهار الجمهور ويعود لتقليدها بأغنية جديدة 2/2

تصدر شاب سوداني, “الترند”, على مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده, وذلك بعد إظهاره براعة كبيرة في تقليد الفنانة الشهيرة إنصاف مدني.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الشاب كان قد أبهر المتابعين في أول ظهور له وهو يقلد الفنانة الملقبة بملكة الدلوكة.

وواصل الشاب حصد الإعجابات بعد أن نشر مقطع فيديو حديث واصل من خلاله تقليد المطربة بإحدى أغنياتها المعروفة “لزام التقيلة”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

صورة ياسين محمد

ياسين محمد

يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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