شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة

أحيت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي, حفل غنائي بالعاصمة القطرية الدوحة, التي وصلتها مؤخراً قادمة من القاهرة. وبحسب مقطع فيديو من حفل نشرته سلطانة الطرب, ورصده محرر موقع النيلين, فقد أشعلت الفنانة الحفل بفواصل من الرقص على أنغام أغنية (هب النسيم). كما نشرت هدى عربي, صور حديثة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, من مشاركتها في الفرح الذي حضره عدد كبير من السودانيون المتواجدون بالدوحة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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