الدعم السريع شن هجومًا صاروخيًا على الفرقة 18 مشاة في كوستي وسقوط شهداء وجرحى

كشف مصدر عسكري رفيع المستوى لـ “التيار” أن ميليشيات الدعم السريع أطلقت ثلاثة صواريخ بواسطة مُسيّرة استراتيجية على مقر الشرطة العسكرية بالفرقة 18 مشاة في مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى في صفوف القوات النظامية.

وأكد المصدر أن الميليشيات الإرهابية تواصل تدمير البنية التحتية للسودان واستهداف المدنيين، مشيرًا إلى أن ما تقوم به هو “فرفرة مزبوح” وهي في أنفاسها الأخيرة قبل الإنهيار الكامل.

وشدد المصدر على أن القوات المسلحة السودانية تواصل تقدمها في جميع المحاور، وتقاتل بضراوة لاجتثاث فلول الميليشيات وتطهير السودان من الإرهاب، مؤكدًا أن النصر بات قريبًا بعون الله.

التيار