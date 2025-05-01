وزارة الداخلية السودانية أشاد الفريق شرطة / خليل باشا سايرين بأداء قوات الشرطة بالخرطوم خلال الفترة الماضية قائلا بان قوات الشرطة لم تغب عن المشهد حتى في احلك الظروف وظلت مساندة للقوات المسلحة وأعلن عن خطة طموحة لزيادة عدد القوات وتحسين شروط الخدمة. جاء ذلك عقب تلقيه تنويرا شاملا بمكتبه بمقر بوزارة الداخلية بالخرطوم قدمه الفريق شرطة حقوقي / أمير عبدالمنعم فضل مدير شرطة ولاية الخرطوم ومديرا دائرتي الشئون العامة والجنايات بشرطة ولاية الخرطوم مدير شرطة الولاية استعرض المجهودات التي ظلت تبذلها شرطة الولاية لحفظ الامن والاستقرار بالولاية والتي تمثلت في تكوين قوات مشتركة لمكافحة الجريمة والظواهر السالبة والخلايا الامنية بالمحليات التي تختص بمستويات محددة من الجرائم الى جانب استئناف العمل بمعظم الأقسام الجنائية والخطط التي يجري انفاذها لتفعيل عمل الشرطة المجتمعية والتي بلغت جملة مراكزها بالولاية حتى الان 75 موقعا وتطرق في حديثه الى بدء عمل اللجان المختصة بمحاصرة الوجود الاجنبي غير المقنن عملها بالولاية. اللواء شرطة / عبدالكريم حمدو مدير دائرة الجنايات بشرطة ولاية الخرطوم كشف عن تسجيل الأقسام الجنائية بالولاية ل 24732 بلاغ معظمها من الجرائم الواقعة على المال بواسة عناصر المليشيا المتمردة قبل دحرهم من الولاية وأشار الى ضبط كميات كبيرة من ماكينات طباعة العملة والمواد التي تستخدم بها مما حدا بمدير شرطة الولاية لتشكيل لجنة مختصة للتحقيق بشأنها لإرتباط جريمة تزييف العملة بالأمن القومي واكد مضي عمليات تامين امتحانات الشهادة الابتدائية بكافة المراكز البالغ عددها 272 مركز تضم 26333 طالبا وطالبة بالتنسيق مع بقية القوات النظامية. اللواء شرطة / محمد سلمان الحسن مدير دائرة الشؤون العامة تحدث عن جوانب العمل الادارية واحتياجات القوة من معينات العمل كاشفا عن خطة تدريبية طموحة للعام 2025 تهدف لرفع قدرات وكفاءة الكادر الشرطي ومده بالمهارات اللازمة لمرحلة ما بعد الحرب واعادة الاعمار. سونا

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية يباشر مهامه من مقر الوزارة بالخرطوم ويتلقى تنويرا من شرطة الولاية عن مجمل الاوضاع الامنية والجنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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