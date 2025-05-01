اعرب المدير العام لشركة السودان للاقطان السيد عبد الله ابرهيم ابوعلامة عن أمله فى توفير تمويل خارجي لزراعة مساحات مقدرة هذا الموسم بمحصول القطن . واكد خلال لقائه الاربعاء، بوزير الزراعة والغابات بااقليم النيل الازرق حرص الشركة على زراعة مساحات كبيرة فى ذلك الإقليم عقب الأمن والاستقرار الذي تحقق فيه. وقال ان شركة السودان للاقطان تعول كثيرا على إقليم النيل الأزرق باعتباره رائد فى مجالات الزراعة بشقيها النباتي والحيواني. وقال ان تاريخ الشركة الممتد مع تنظيمات أصحاب المهن الزراعية والحيوانية يجعلها تحرص على استمرار زراعة الاقطان مع تلك التنظيمات . وذكر ان إقليم النيل الأزرق يبذل جهود مقدرة لحلحلة المشاكل التى تواجه العمليات الزراعية بتوفير مدخلات الإنتاج المختلفة. سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

كانت هذه تفاصيل خبر المدير العام لشركة السودان للاقطان يعرب عن أمله فى توفير تمويل خارجي لزراعة مقدرة هذا الموسم بمحصول القطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.