100 ألف لكل لاعب أهلاوي بمناسبة التأهل للنهائي الآسيوي

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فاز كل لاعب من فريق الأهلي بمكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال من وزارة الرياضة بمناسبة الوصول للمباراة النهائية لدوري أبطال آسيا للنخبة.وكان وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وجه بتقديم مكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي الفرق السعودية في حال التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا النخبة و200 ألف ريال لكل لاعب في حال تحقيق كأس البطولة.
وتأهل الأهلي للنهائي بعد فوزه أمس الثلاثاء على الهلال 3-1، وينتظر الفائز من مباراة النصر وكاوارزاكي اليوم في النهائي يوم السبت المقبل.
جريدة المدينة
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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