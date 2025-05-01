هجوم المليشيا علي النهود هدفه نهب وسرقة خيرات هذه المنطقة الغنية

حشدت مليشيا التمرد شتات قواتها في كردفان واستدعت عصابات إضافية من الفاشر ونيالا والجنينة للهجوم الغادر صباح اليوم علي منطقة النهود .. ■ هجوم المليشيا اليوم علي النهود هدفه نهب وسرقة خيرات هذه المنطقة الغنية بخيرات أهلها وحركتها التجارية التي لم تتوقف طيلة أيام الحرب الأمر الذي جعل النهود إحدي أهم المدن الغنية والمستقرة في كردفان .. وهجوم العصابات عليها اليوم يهدف في المقام الأول إلي نهبها ولذلك سارع عتاة وصغار المجرمين العابرين للقارات إلي المشاركة في العدوان صباح اليوم علي النهود التي ظلّت صامدة وآمنة بفضل الله وصبر أهلها الشجعان .. ■ بحول الله وفضله سينقشع هذا الإعتداء الآثم وستبقي النهود صامدة في وجه القتلة والخونة .. ■ نصرٌ من الله وفتحٌ قريب .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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