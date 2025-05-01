والي الشمالية يؤكد أهمية استمرار التعاون مع الهلال الأحمر القطري

قام والي الشمالية اللواء ركن م عبدالرحمن عبد الحميد، الاربعاء، بزيارة لمباني الهلال الأحمر القطري مكتب السودان بالعاصمة الادارية بورتسودان برفقة الامين العام للشؤون الاجتماعية بالولاية منال مكاوي ووزير الصحة بالولاية دكتور ساتي حسن ساتي ومدير عام وزارة المالية أمير حسن البشير. واشاد والي الولاية بأسهامات الهلال الأحمر القطري في تقديم الدعم اللازم للمتضررين من الحرب والسيول والفيضانات ودعم القطاع الصحي بالولاية الشمالية . وعبر والي الولاية عن شكره وتقديره لدولة قطر الشقيقة حكومة وشعبا لوقوفها الي جانب السودان في محنته مشيرا الى التدخلات التي قام بها الهلال الأحمر في الجوانب الإنسانية وتسيير قوافل الغذاء والكساء والايواء إلى الولاية الشمالية إبان السيول والفيضانات ودعم النازحين بالولاية . وثمن النجاحات التي تحققت في دعم القطاع الصحي عبر القوافل الطبية للهلال الأحمر القطري مؤكدا علي أهمية استمرار التعاون بين الولاية والهلال الأحمر القطري للمساهمة في دعم المتأثرين بالسيول والفيضانات بالولاية الشمالية بجانب استمرار الدعم للقطاع الصحي عبر القوافل الطبية . سونا

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