بورتسودان.. إلغاء المؤتمر أحدث ردة فعل عنيفة وسط رموز الإدارة الأهلية

تتحدث مجالس مدينة بورتسودان عن كواليس الإلغاء المفاجئ لمؤتمر الإدارة الأهلية بمدينة بورتسودان والذي كان منتظراً أن تنطلق أعماله صباح الأربعاء .. لكن قراراً مفاجئاً من جهات عليا أطاح أعمال المؤتمر الذي رعاه منذ البداية الفريق البرهان رئيس مجلس السيادة وعكفت لجنة مختصة بأعمال الدعوة والتحضير حيث تكفل الفريق البرهان بكافة تكاليف مؤتمر الإدارات الأهلية بالسودان ..

■ المثير في الأمر أن زعماء وممثلي الإدارات الأهلية من كل ولايات السودان قد توافدوا إلي البورت وتم ترتيب وتنظيم كافة الإجراءات الإدارية بحجز مواقع السكن وقاعات جلسات المؤتمر والإعاشة .. وبلا مقدمات أصدر وزير ديوان الحكم الإتحادي كركتيكيلا توجيهات بإلغاء المؤتمر الأمر الذي أحدث ردة فعل عنيفة وسط رموز الإدارة الأهلية الذين تكبدوا مشاق الحضور من مناطق بعيدة ليواجهوا إلغاء فعاليات المؤتمر .. وإلغاء ( حجوزات) السكن في مدينة بورتسودان ..

■ وزير الحكم الإتحادي برر قراره المفاجئ بأنه يريد عقد ورش عمل تشاورية تسبق المؤتمر .. والسؤال : أين كان الوزير ومجلس السيادة يمنح المنظمين الإذن والتسهيلات اللازمة لعقد المؤتمر ؟!

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد