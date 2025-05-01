شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)

البرهان خاطب رئيس مجلس السيادة السوداني, القائد العام للجيش, الفريق أول عبد الفتاح البرهان, مؤتمرا للخدمة المدنية في مدينة بورتسودان. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد انتقد سيادته لدى مخاطبته الحضور بعض وزراء الدولة بسبب تعيينهم لأهاليهم في بعض المناصب بالوزارات التي يشغلونها. وقال رئيس مجلس السيادة, منتقداً هذه التصرفات: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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