واصلت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, اهتمامها بزواج الفنانة المعروفة آسيا بنة, والذي أقيم في الأيام الماضية بالقاهرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشرت صفحات موقع التواصل, صور من “جرتق” عروس الوسط الفني والتي خطفت الأضواء من خلاله. الجدير بالذكر أن آسيا بنة, كانت قد تزوجت من مدير أعمالها عبيد الجموعي, وشارك في الحفل عدد من المطربين أبرزهم الفنان مهاب عثمان, والمطربة توتة عذاب. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور والفيديو.. على أنغام الفنانة توتة عذاب.. عروس الوسط الفني المطربة آسيا بنة تخطف الأضواء في “جرتق” زواجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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