شاهد بالصور.. مطربة سودانية معروفة تتزوج من مدير أعمالها بالقاهرة وتغازله: (مبروك لينا يا قلبي)

تصدر حفل زفاف فنانة سودانية, من مدير أعمالها في حفل أسطوري أقيم بالعاصمة المصرية القاهرة, “الترند” على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أكملت الفنانة آسيا بنة, مراسم زواجها من مدير أعمالها “عبيد الجموعي”, وسط حضور عدد من الفنانين وزملائها بالوسط الفني. ونشرت آسيا بنة, صور من حفل زواجها على حساب عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, وكتبت المطربة على الصور وهي تغزل عريسها: (مبروك لينا يا قلبي). محمد عثمان _ الخرطوم النيلين

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