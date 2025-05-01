خطف الحرس الشخصي “البودي قارد” الخاص بالفنان السوداني, الشاب محمد بشير, الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر مقطع فيديو تم تصويره من آخر حفلات المطرب الشاب محمد بشير, بالعاصمة المصرية القاهرة, الحرس الشخصي يقف خلف المطرب طوال زمن الحلف. وخطف “البودي قارد” الأضواء بحسه الأمني العالي, حيث تدخل في الوقت المناسب لصد أحد الحاضرين عندما مرر يده خلف الحاضرين وقربها من الفنان. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. “الحس الأمني” للحارس الشخصي للفنان محمد بشير يلفت أنظار المتابعين بعد تدخله في الوقت المناسب خلال إحدى الحفلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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