المرة الثالثة.. نصف النهائي الآسيوي يعاند النصر

أهدر فريق النصر الأول لكرة القدم للمرة الثالثة فرصة الوصول إلى نهائي البطولة الأقوى للأندية الآسيوية، وخسِر 2ـ3 من كاواساكي فرونتال الياباني، الأربعاء على ملعب «الإنماء» في جدة، ضمن نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، الذي استُحدِثَ الموسم الجاري ويعدُّ امتدادًا لدوري الأبطال الذي انطلق موسم 2002- 2003.

وتأهل كاواساكي فرونتال لمواجهة الأهلي، السبت على الملعب ذاته، في المباراة النهائية. بذلك، تتواجه الكُرتان السعودية واليابانية للمرة الرابعة في موقعة حسم لقب البطولة، باسميها السابق والجديد.

وافتتح الفريق الياباني أهداف مباراة النصر، بواسطة الجناح تاتسويا إيتو في الدقيقة 10. وأدرك «الأصفر» التعادل، عبر الجناح السنغالي ساديو ماني، في الدقيقة 28. لكن كاواساكي استعاد تقدُّمه بهدف للمهاجم يوتو أوزيكي في الدقيقة 41، وأضاف الهدف الثالث، عبر المهاجم أكيهيرو إيناجا، في الدقيقة 76. وقلَّص الجناح أيمن يحيى الفارق مُحرِزًا هدفًا في الدقيقة 87، لم يكفِ للعودة في النتيجة.

واستمر عناد نصف نهائي البطولة الأقوى للأندية الآسيوية مع النصر. وتحت الاسم السابق، تأهل الفريق مرتين إلى هذا الدور وخسِر خلالَه من بيرسبوليس الإيراني، في 2020، والهلال، في 2021.

فيما ضرب كاواساكي فرونتال موعدًا مع الأهلي في مواجهة حسم اللقب، الذي جمع قبل تغيير الاسم بين الهلال السعودي وأوراوا ريد دياموندز الياباني، أعوام 2017 و2019 و2023.

ووصل الأهلي إلى النهائي إثر فوزه 3ـ1 على الهلال، الثلاثاء في الملعب ذاته.

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