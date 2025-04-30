السعودية: 20 ألف ريال غرامة الحج بلا تصريح

في إطار حملة ” لا حج بلا تصريح”، أعلنت وزارة الداخلية السعودية فرض غرامة تصل إلى (20,000) بحق كل من يضبط مؤدياً أو محاولاً أداء الحج دون تصريح، اعتباراً من تاريخ 01\11\1446 حتى 14 \12 \ 1446
كما تضمنت المخالفة أيضاً حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو من يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما داخل النطاق الجغرافي التالي: مدينة مكة المكرمة ومداخلها الرسمية وغير الرسمية، المنطقة المركزية، المشاعر المقدسة، محطة قطار الحرمين بالرصيفة، فضلاً عن مراكز الضبط الأمني المؤقتة، ومراكز الفرز، ومراكز الضبط الأمني.
وقالت الداخلية في سياق بيانها المنشور عبر منصة إكس إن المتسللين للحج سواءً من المقيمين، والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة 10 سنوات.
العربية نت
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
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