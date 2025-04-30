تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من حفل أحيته الفنانة الشهيرة هدى عربي, بإحدى الدول العربية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد لفتت الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب, أنظار جمهور مواقع التواصل بعد ظهورها وهي تغني “حافية” القدمين. وأشعلت الفنانة هدى عربي, الحفل الذي حضره جمهور غفير من الشباب, بفواصل من الرقص المثير تفاعل معه الحاضرون الذين تجمعوا حولها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. وسط حضور حاشد من الشباب.. السلطانة هدى عربي تغني “حافية” القدمين وتشعل الحفل بفواصل من الرقص المثير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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