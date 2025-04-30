نشرت الممثلة السودانية, ونجمة السوشيال ميديا المعروفة سماحة صلاح, تدوينة على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الممثلة التي اشتهرت بحبها وتشجيعها نادي الهلال, عبرت عن دعمها لتصريحات رئيس مجلس السيادة الأخيرة. وكتبت سماحة, في تدوينتها التي أثارت غضب مناصرى قوى الحرية والتغيير, المعروفين باسم “القحاتة”, والذين ينادون بالثورات والخروج في مظاهرات ومليونيات بالشوارع: (المجد للبندقية تاني لا لساتك لا تتريس لا كلام فاضي). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة.. ممثلة سودانية حسناء تدعم “البرهان” وثير غضب “القحاتة”: (المجد للبندقية تاني لا لساتك لا تتريس لا كلام فاضي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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