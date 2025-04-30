شاهد بالفيديو.. شاب سوداني يقلد صوت الفنانة إنصاف مدني بــ(الكربون) ويصيب الجمهور بالدهشة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو لشاب سوداني, أصاب من خلاله الجمهور والمتابعين بالدهشة والحيرة. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الشاب ظهر في المقطع المتداول وهي يغني على طريقة الفنانة الشهيرة إنصاف مدني. ونجح الشاب في تقليد ملكة الدلوكة بطريقها أصابت الجمهور بالدهشة وذلك بسبب التشابه الكبير بين صوته وصوت المطربة إنصاف مدني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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