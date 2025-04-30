شاهد بالفيديو.. في لقطة فريدة من نوعها.. فتاة سودانية تهدي صديقها طقم “جلابية” و”ساعة” ماركة ومبلغ 20 ألف جنيه مصري بعد مروره بأزمة نفسية نتيجة انفصاله عن حبيبته وساخرون: (دي مراحل الشلب الأولى)

في لقطة فريدة من نوعها, أقدمت فتاة سودانية على مبادرة أثارت بها ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كشفت فتاة تعمل في مجال إعداد وتصميم الهدايا وتوصيلها للأصدقاء والحبايب, عن تلقيها طلب من إحدى الفتيات.

وقال المصممة في حديثها أن صاحبة الطلب أرادت تقديم هدية لصديقها المفضل والذي يعيش في أزمة نفسية بعد انفصاله عن حبيبته.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فإن الصديقة التي تقيم خارج مصر, طلبت توصيل باقة هدايا لصديقها المفضل الذي يقيم في مصر, وهي عبارة عن طقم “جلابية”, سودانية, وساعة يد ماركة إضافة لمبلغ 20 ألف جنيه مصري.

وترغب الفتاة بمبادرتها في تحسين مزاج صديقها المميز وإخراجه من الوضع النفسي الذي يعيشه بسبب انفصاله حديثاً عن حبيبته, وقضاء أيام جميلة من أصدقائه الذين يرغبون في السفر للعين السخنة للاستمتاع بالاجازة.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لردود أفعال الجمهور فإن التعليقات جاءت متباينة وانقسمت ما بين مشيدة بتصرف الفتاة وما بين ساخرة من مبادرتها, حيث كتب أحد المعلقين: (دي مراحل الشلب الأولى).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)