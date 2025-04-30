انطلاقة جديدة لعمليات إزالة المتفجرات بولاية الخرطوم بدفع فرق عمل إضافية

أعلن المركز القومي لمكافحة الألغام، اليوم، عن تدشين فرق عمل إضافية لتسريع جهود إزالة مخلفات الحرب وجمع الأجسام المتفجرة من مناطق ولاية الخرطوم، وذلك في فعالية رسمية شرفها الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم الأستاذ الهادي عبدالسيد إبراهيم، ممثل الوالي.

وأكد الأمين العام خلال مخاطبته مراسم التدشين أن الخطوة تأتي في إطار خطة حكومة الولاية لتأمين المناطق المحررة مؤخرًا من قبضة المليشيا المتمردة، مشيراً إلى أن هذه الجهود ضرورية لتهيئة البيئة الآمنة لعودة المواطنين إلى منازلهم ومواقع أعمالهم وأوضح أن التعاون بين حكومة الولاية والمركز القومي لإزالة الألغام والمنظمة الوطنية لإزالة الألغام والتنمية مستمر منذ أكثر من عام ونصف، حيث انطلقت الأعمال من أم درمان، مرورًا ببحري، وتغطي حاليًا مناطق الخرطوم، شرق النيل، وجبل أولياء وأشار إلى أن التحدي ما زال قائماً خاصة في المباني متعددة الطوابق التي شهدت معارك ضارية في وسط الخرطوم.

من جهته، قال اللواء خالد حمدان، مدير المركز القومي لإزالة الألغام والمتفجرات، إن فرق المركز تعمل بكوادر مؤهلة حققت تقدماً كبيراً في تطهير المناطق من الأجسام المتفجرة، مما ساعد على استقرار السكان وعودة الحياة لطبيعتها تدريجيًا .

واستعرض المقدم جمال البشرى، مدير مركز إزالة الألغام بولاية الخرطوم، مراحل العمل والتطورات التي شهدتها العملية، مبينًا أن الجهود بدأت بفريق عمل واحد حتى وصلت الآن إلى (11) فريقًا مدعماً بالأجهزة الحديثة والكوادر المتخصصة، تعمل وفق منظومة تشمل التبليغ والكشف والتعامل والتخلص الآمن من المتفجرات وتوقع أن تسهم الفرق الجديدة في توسيع الرقعة الجغرافية المغطاة وتسريع وتيرة العمل .

وفي السياق، أكد مدير منظمة الوحدات الوطنية للتنمية وإزالة الألغام أن نشاط المنظمة لا يقتصر على ولاية الخرطوم فقط، بل يشمل أيضاً ولايات سنار، النيل الأبيض، شمال كردفان، وجنوب كردفان، مما يعكس الجهد القومي المستمر لتأمين المواطنين من مخاطر المتفجرات.

سونا