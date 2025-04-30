شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تكشف استعانة المودل المثيرة للجدل هديل إسماعيل بخبير تجميل من أجل إجراء “تركيب” في مناطق مثيرة من جسمها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو لفتاة سودانية ظهرت من خلاله وهي تسخر من المودل والممثلة المثيرة للجدل هديل إسماعيل. وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين, فإن المودل الشهيرة كانت قد أثارت الجدل الأسبوع الماضي أثناء إحتفالها بعيد ميلادها ال (25). وظهرت هديل إسماعيل, خلال إحتفالها بأزياء ضيقة ومحذقة أثارت بها جدلاً واسعاً على السوشيال ميديا, وأصبحت حديث الجمهور. ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين, فقد سخرت الفتاة في مقطع الفيديو من المودل الضجة, وألمحت إلى استعانتها بخبير تجميل معروف. وأكدت الفتاة صاحبة الفيديو, أن مشاركة دكتور التجميل لصورة هديل إسماعيل, التي ظهرت بها في حفل عيد الميلاد, إثبات واضح على أنها إستعانت به من أجل إجراء عمليات “تركيب” في مناطق مثيرة في جسمها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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