البرهان: الحرب ضد “ميليشيا” الدعم السريع، وليست ضد أي جنس أو قبيلة

“الترويج للإسلاميين وارتباطهم بالجيش كذب”.. رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان: لا أحد يُملي علينا في هذه الحرب، ولا يوجد من يُملي علينا من الإسلاميين. – الحرب ضد “ميليشيا” الدعم السريع، وليست ضد أي جنس أو قبيلة، و”الميليشيا” تجرّ القبائل إلى المحارق – عقب بداية هزيمة الدعم السريع، بدأ الترويج للحرب على أنها ضد أقليات. الشرق للأخبار – السودان

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