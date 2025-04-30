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البرهان: الحرب ضد “ميليشيا” الدعم السريع، وليست ضد أي جنس أو قبيلة

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اسماء عثمان 0 تبليغ

البرهان: الحرب ضد “ميليشيا” الدعم السريع، وليست ضد أي جنس أو قبيلة

“الترويج للإسلاميين وارتباطهم بالجيش كذب”.. رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان: لا أحد يُملي علينا في هذه الحرب، ولا يوجد من يُملي علينا من الإسلاميين.

– الحرب ضد “ميليشيا” الدعم السريع، وليست ضد أي جنس أو قبيلة، و”الميليشيا” تجرّ القبائل إلى المحارق

– عقب بداية هزيمة الدعم السريع، بدأ الترويج للحرب على أنها ضد أقليات.

الشرق للأخبار – السودان

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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