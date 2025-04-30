الكويت تلاحق تعدين العملات المشفرة.. تعرف إلى السبب!

مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة في الكويت واستخدام السكان لأجهزة التكييف بشكل مكثف يثقل كاهل شبكة الكهرباء ويدفع وزارة الكهرباء إلى قطع التيار عدة مرات لتخفيف الأحمال، اكتشفت السلطات سبباً جديداً لتفاقم الأزمة؛ تعدين العملات المشفرة.

وبدأت السلطات الكويتية حملة على المنازل التي تستخدم في ممارسة أنشطة تعدين العملات المشفرة، مؤكدة أن هذا النشاط “مخالف للقوانين”.

وقالت وزارة الداخلية في بيان على منصة “إكس” إنها حصلت على الإذن القانوني لشن الحملة، مؤكدة أن هذه الأنشطة “تمثل استغلالاً غير مشروع للطاقة الكهربائية، وقد يتسبب في انقطاعات تؤثر على المناطق السكنية والتجارية والخدمية مما يشكل تهديداً مباشراً للسلامة العامة”.

وقالت وزارة الداخلية إن عملياتها جاءت “لمواجهة الأنشطة المخالفة للقوانين واللوائح وحماية الشبكة الكهربائية من الاستخدامات غير المشروعة”.

وذكرت في بيانها أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد من المنازل المخالفة ومصادرة معدات وأجهزة متطورة مخصصة لتعدين العملات المشفرة.

وقال مصدر في وزارة الكهرباء إن نشاط العملات المشفرة سبب “أساسي” لأزمة الكهرباء، “لكنه ليس كل العوامل”.

وقالت وزارة الكهرباء في بيان “السبت” إن استهلاك الكهرباء انخفض بنسبة 55 % في منطقة الوفرة السكنية التي شملتها الحملة، مؤكدة استمرار الحملة في جميع المناطق “للقضاء على هذه الأنشطة غير المشروعة”.

وكانت وزارة الكهرباء قالت إنها رصدت نحو 100 منزل في منطقة الوفرة السكنية تستهلك معدلات مرتفعة للغاية تصل إلى عشرين مثلا للاستهلاك العادي، ما يشير إلى وجود عمليات تعدين العملات المشفرة.

صحيفة البيان