قوات الدفاع المدني تواصل جهودها في إزالة مخلفات الحرب والمخاطر وتطبيع الحياة المدنية

واصلت قوات الدفاع المدني جهودها في تطبيع الحياة المدنية وإزالة المخاطر ومخلفات الحرب من الجثث والمتفجرات والالغام حتي يتمكن المواطن من العودة الي سكنه ومباشرة عمله. وقال الفريق شرطة حقوقي د/ عثمان عطا مصطفي المدير العام لقوات الدفاع المدني في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة السودانية أن قواته تباشر مهامها بجميع المناطق المحررة من قبضة المليشيا الإرهابية المتمردة وتعمل علي توفير الحماية المدنية للمواطن. مضيفا بانهم دفعوا بتشكيلات فنية متخصصة في مجالات الحماية المدنية المتنوعة وأضاف الفريق العطا أن فريقا من الدفاع المدني وصل الي محلية جبل أولياء باسناد من وحدة الضفادع البشرية بالإنقاذ النهري وأجري عمليات مسح واسعة بمجري النهر وإنتشل الفريق الفني عددا من الجثث وقام بتعقيمها ومواراتها الثري تفاديا للتلوث وإنتشار الأمراض والأوبئة وأعلن مدير عام قوات الدفاع المدني أنه أصدر توجيهات لقواته بتعقيم وتطهير الشوارع والمباني ورش الأحياء السكنية بالمبيدات التي تقضي علي الحشرات والزواحف حفاظا علي الصحة العامة. وفي منحي ذي صلة كشف الفريق العطا أن فريقا فنيا من وحدة التعامل مع المتفجرات والمواد الخطرة بالدفاع المدني قد إستجاب الي بلاغ بوجود أجسام غريبة بالورشة الشرقية التابعة لقوات الشرطة جوار مباني الادارة العامة للشرطة الأمنية ونجح في إبطال مفعول عدد( 3 ) دانات وعدد(7) قنابل يدوية منزوعة التيلة كانت جاهزة للإنفجار موزعة بصورة عدائية داخل الورشة وإزالتها والتعامل معها وفقا لإجراءات السلامة. وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن الفرق الفنية للدفاع المدني نجحت في إسناد معركة الكرامة بتدخلات مهنية أسهمت في إبطال مفعول العديد من المتفجرات والألغام وتجميع الزخائر والاسلحة وكافة المخلفات الحربية وإزالة التلوث وتعقيم وتطهير الشوارع والمباني والمؤسسات والتعامل مع الجثث بالوسائل الصحية والمساهمة في عودة الحياة المدنية. المكتب الصحفي للشرطة

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