صلاح محمد نور : حركة العدل والمساواة السودانية تمثل نموذجاً للحركة القومية التي تضم كافة أطياف ومكونات المجتمع

في إطار تعزيز جهود الأمن والاستقرار وإعادة الإعمار، قام المقدم/ صلاح محمد نور، منسق القوة المشتركة بولاية الخرطوم ورئيس الإسناد المدني، بزيارة إلى محلية دار السلام بأمدرمان، حيث أشرف على افتتاح مكتب تنسيق والإسناد المدني وإعادة الإعمار بمربع (1).

وأكد صلاح محمد نور خلال زيارته أن القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح لا تقتصر عملياتها على رقعة جغرافية واحدة، بل تقاتل في مختلف أنحاء السودان، دفاعاً عن وحدة البلاد وسلامة مواطنيها. وشدد على أن من أهم مهام القوة المشتركة هي حماية المواطن وتعزيز الأمن المجتمعي في المناطق التي تشهد اضطرابات.

وأشار المقدم /صلاح محمد نور إلى أن حركة العدل والمساواة السودانية تمثل نموذجاً للحركة القومية التي تضم كافة أطياف ومكونات المجتمع السوداني، وتعكس روح الوحدة الوطنية.