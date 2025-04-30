في إطار تعزيز جهود الأمن والاستقرار وإعادة الإعمار، قام المقدم/ صلاح محمد نور، منسق القوة المشتركة بولاية الخرطوم ورئيس الإسناد المدني، بزيارة إلى محلية دار السلام بأمدرمان، حيث أشرف على افتتاح مكتب تنسيق والإسناد المدني وإعادة الإعمار بمربع (1).
وأكد صلاح محمد نور خلال زيارته أن القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح لا تقتصر عملياتها على رقعة جغرافية واحدة، بل تقاتل في مختلف أنحاء السودان، دفاعاً عن وحدة البلاد وسلامة مواطنيها. وشدد على أن من أهم مهام القوة المشتركة هي حماية المواطن وتعزيز الأمن المجتمعي في المناطق التي تشهد اضطرابات.
وأشار المقدم /صلاح محمد نور إلى أن حركة العدل والمساواة السودانية تمثل نموذجاً للحركة القومية التي تضم كافة أطياف ومكونات المجتمع السوداني، وتعكس روح الوحدة الوطنية.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن “القومية تنتصر”، في إشارة إلى تكاتف أبناء الوطن من أجل استعادة الأمن والاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب السوداني.
الصفحة الإعلامية لحركة العدل والمساواة السودانية
كانت هذه تفاصيل خبر صلاح محمد نور : حركة العدل والمساواة السودانية تمثل نموذجاً للحركة القومية التي تضم كافة أطياف ومكونات المجتمع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.