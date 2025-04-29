منى زكي تكشف حقيقة الصورة المتداولة لها من فيلم “الست”

كشفت الفنانة منى زكي حقيقة الصورة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وقيل إنها بوستر رسمي لفيلمها الجديد “الست”، الذي يتناول سيرة كوكب الشرق أم كلثوم.

ونفت منى في بيان لها صحة هذه الصورة، مؤكدة أنها تم توليدها باستخدام الذكاء الاصطناعي، ولا تمت بصلة لفيلم “الست”، سواء من حيث الكواليس أو المادة الترويجية الرسمية.

وأوضحت أن الصورة المتداولة ليست بوستر الفيلم، ولا تمثل أي جزء من كواليس التصوير، مشيرة الى أن العمل لا يزال في مراحله التحضيرية، وسيتم الكشف عن تفاصيله في الوقت المناسب.

يُذكر أن منى زكي انتهت من تصوير فيلم “الست”، والذي يضم عدداً كبيراً من النجوم، بينهم: محمد فراج، وأحمد خالد صالح، وتامر نبيل، وسيد رجب، وعدد كبير من ضيوف الشرف، أبرزهم: أحمد حلمي، وعمرو سعد، وكريم عبدالعزيز، وأمينة خليل، ونيللي كريم، وهو من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

كما تنتظر عرض فيلم “الجواهرجي”، الذي تقوم ببطولته مع النجم محمد هنيدي، وذلك في عيد الأضحى المقبل.

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