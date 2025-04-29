أطباء بلا حدود : استمرار النزاع في السودان ألحق ضرراً كبيراً بالنظام الصحي والامني

قالت منظمة أطباء بلا حدود، إن استمرار النزاع في السودان ألحق ضرراً كبيراً بالنظام الصحي والأمن الغذائي، لاسيما في ولاية جنوب دارفور. وكشفت “المنظمة”، عن استقبال فُرقها أكثر من 7,200 طفل وامرأة حامل ومرضعة من مدينة نيالا والمناطق المحيطة بها، مطالبة بتخزين الإمدادات الإنسانية اللازمة الآن لعلاج سوء التغذية، نتيجة لصعوبة وصولها مع اقتراب موسم الأمطار.
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