أطباء بلا حدود : استمرار النزاع في السودان ألحق ضرراً كبيراً بالنظام الصحي والامني

A handout picture released by the United Nations-African Union Mission in Darfur (UNAMID) shows a man suffering from malaria resting at El-Sereif hospital in North Darfur on May 13, 2013. The hospital, that has many deficiencies in its building structure, has only one doctor who attends to nearly 300 patients every day with serious health problems like hepatitis, malaria, chest infections, malnutrition and premature deliveries. The fighting over the gold mines between Abbala (camel shepherds) and Beni Hussein (cattle shepherds) tribes since January has resulted in the mass displacement of more than 100,000 people, who have mostly fled to El-Sereif, leading to a serious humanitarian crisis. AFP PHOTO/UNAMID/ALBERT GONZALEZ FARRAN == RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO/UNAMID/ALBERT GONZALEZ FARRAN" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS == (Photo by ALBERT GONZALEZ FARRAN / UNAMID / AFP) قالت منظمة أطباء بلا حدود، إن استمرار النزاع في السودان ألحق ضرراً كبيراً بالنظام الصحي والأمن الغذائي، لاسيما في ولاية جنوب دارفور.

وكشفت “المنظمة”، عن استقبال فُرقها أكثر من 7,200 طفل وامرأة حامل ومرضعة من مدينة نيالا والمناطق المحيطة بها، مطالبة بتخزين الإمدادات الإنسانية اللازمة الآن لعلاج سوء التغذية، نتيجة لصعوبة وصولها مع اقتراب موسم الأمطار. الحدث السوداني

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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