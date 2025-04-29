البرهان : ما يتم ترويجه بأن الإسلاميين يديرون الحرب من بورتسودان محض أكاذيب وإشاعات

أكد السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان على ضرورة مراجعة قوانين الخدمة المدنية مبيناً أن تعدد القوانين وتغييرها بين الفينة والأخرى أضر كثيرا بالدولة.

وقال سيادته لدى مخاطبته اليوم الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الخدمة المدنية الذي تنظمه وزارة العمل والإصلاح الإداري تحت شعار نحو خدمة مدنية فعالة ومستدامة، إن المرحلة القادمة تتطلب الإلتزام باللوائح الإدارية والقوانين.

مؤكداً ضرورة مواكبة العاملين في الخدمة المدنية للتقنيات الحديثة في مجال الإدارة وأضاف ” لن نسمح بتخريب مؤسسات الدولة والإضرار بممتلكاتها” .

وحيا الفريق أول الركن البرهان شهداء معركة الكرامة من القوات المسلحة والقوات المساندة لها والمستنفرين مشيدا بالتضحيات الجسام التي قدموها من أجل عزة وكرامة أهل السودان.

وقال البرهان إن ما يتم ترويجه بأن هذه الحرب هي ضد أعراق وإثنيات بعينها محض أكاذيب مؤكداً أن المعركة ضد مليشيا الدعم السريع الإرهابية وكل من يحمل السلاح معها وأضاف ” رسالتنا لكل المواطنين بأن لايستمعوا لهذه الأكاذيب ” مبينا أن القوات المسلحة تجمع كل أهل السودان بمختلف سحناتهم وقبائلهم دون تمييز .

وأوضح رئيس المجلس السيادي إن ما حدث من جريمة يندى لها جبين الإنسانية في منطقة صالحة بجنوب أمدرمان على يد أوباش مليشيا آل دقلو الإرهابية، يمثل جريمة نكراء في حق المدنيين مؤكداً أن القوات المسلحة ستمضي في معركة الكرامة حتي النصر.

وقال رئيس مجلس السيادة أن ما يتم ترويجه بأن الإسلاميين يديرون الحرب من بورتسودان محض أكاذيب وإشاعات مبيناً أن القوات المسلحة قوات قومية لاتعرف التحزب والإنتماءات الضيقة وهي تقاتل من أجل سلامة وأمن الوطن والمواطن.

سونا