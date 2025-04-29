نفقة زوجية تصل لأكثر من مليون جنيه.. دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة

تقدمت زوجة بدعوى طلاق للضرر ودعوى حبس بمتجمد النفقة ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر.

قالت الزوجة في دعواها إن زوجها هجرها منذ أكثر من 4 سنوات وتركها معلقة وأنها تقدمت ضده للحصول على نفقات لها ولطفلتيهما ورفض السداد حتى وصل المتجمد للنفقة لأكثر من مليون جنيه.

وأضافت الزوجة أن زوجها رفض كافة الحلول الودية للانفصال عنها وإعطائها حقوقها وتراكمت عليه النفقات وعندما حاولت توسيط أحد من عائلته رفض فقررت اللجوء لمحكمة الأسرة.

وأكدت الزوجة أنه استولي على مسكن الزوجية ورفض الإنفاق على طفلتيهما رغم يسار حالته المادية، واستولى على منقولاتها ومصوغاتها الذهبية.

صدى البلد