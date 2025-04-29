الحكومة المصرية تعلن وقف تخفيف الأحمال في الصيف.. خطة شاملة لضمان استقرار الكهرباء

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، المجموعة الوزارية للطاقة، وذلك في إطار متابعة الاستعدادات، وخطة مواجهة ارتفاع الأحمال وزيادة الطلب على الكهرباء خلال موسم الصيف.

وكشفت تقارير عن جهاز الإحصاء المصري، أن العجز الكهربائي قد بلغ في بعض السنوات نحو أكثر من 4 آلاف ميغاواط، ما أثر في حياة المواطنين والقطاعات الاقتصادية، بسبب عوامل عدة منها تأخر مشروعات تطوير الحقول الجديدة بعد اضطرابات 2011، وضعف البنية التحتية.

ذلك إلى جانب، زيادة الاعتماد على استيراد الغاز المسال، حيث ارتفعت فاتورة الواردات إلى 3.3 مليار دولار في 2024.

وتأتي مصر في المرتبة الـ25 من حيث أكثر الدول استهلاكاً للكهرباء، بحسب بيانات البنك الدولي.

متى يبدأ تخفيف الأحمال في مصر؟

أعلنت الحكومة المصرية موقفها بشأن أزمة تخفيف أحمال الكهرباء خلال فصل صيف وهي الأزمة التي عانى منها المصريون طوال السنوات السابقة، نتيجة تخفيف الأحمال المستمر.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري المستشار محمد الحمصاني، أن الحكومة لن تخفف الأحمال خلال صيف 2025، وأن الدولة سوف تقوم بتوفير كل الموارد اللازمة والممكنة لوقف تخفيف أحمال الكهرباء.

وواظبت الحكومة المصرية خلال صيف 2024 وما قبله على خطة تقضي بقطع التيار الكهربائي بالتناوب لفترة قد تمتد إلى ساعتين، بهدف تخفيف الضغط على الاستهلاك.

خطة الحكومة لضمان استقرار الكهرباء خلال الصيف

ناقش محمود عصمت، وزير الكهرباء المصري، جهود تأمين التغذية الكهربائية، وضمان استقرارها خلال فصل الصيف، موضحاً أنه يجري متابعة استعدادات شركات الكهرباء للانتهاء من تنفيذ برامج الصيانة، وفقاً للخطة الزمنية المقررة بهدف إضافة القدرات الجديدة.

قال الوزير إنه يتم مراجعة الإجراءات التي تم اتخاذها لتطوير وتقوية الشبكة الموحدة لاستيعاب تلك الطاقات، إضافة إلى مراجعة المخطط الزمني لمشروعات شبكات الكهرباء الجديدة الجاري تنفيذها والتوقيتات المحددة للربط على الشبكة الموحدة.

وفي ضوء استراتيجية الطاقة، وخطة مواجهة ارتفاع الأحمال وزيادة الطلب على الكهرباء، أكد وزير الكهرباء أنه يتم العمل بجهود كبيرة على تطوير الشبكة وتعزيز قدرتها على استيعاب زيادة الأحمال الكهربائية المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن هناك خطة عاجلة تم تنفيذها لتحسين جودة التغذية الكهربائية، والعمل على استقرار واستمرارية التيار الكهربائي، خلال فترة زيادة الأحمال بفصل الصيف.

وشدد على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتوسع في الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، والحد من استخدام الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات، والمضي قدماً في اتجاه الشبكة الذكية، وتحسين معدلات الأداء للشركات التابعة.

أكد وزير الكهرباء على أهمية مشروعات الربط، انطلاقاً من رؤية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتفعيلاً لسياسة الحكومة التي تهدف إلى ترسيخ دور مصر كمركز إقليمي للطاقة في منطقة المتوسط، وتعظيم العوائد وحسن إدارة واستغلال مصادر الطاقات المتجددة من الموارد الطبيعية.

وقف تخفيف الأحمال على المنازل والقطاعات المختلفة

أما في ما يتعلق بشأن دخول فصل الصيف وخطة الحكومة لمواجهة انقطاع التيار الكهربائي والقطاعات المتضررة من تخفيف الأحمال، شددت الحكومة على أنه لا نية للعودة مرة أخرى لقرارات تخفيف الأحمال، سواء للقطاع الصناعي أو التجاري أو المنزلي.

صحيفة الخليج