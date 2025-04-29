التأمين الصحي بالنيل الأزرق يؤمن علي مواصلة عمليات جراحة العظام بمستشفى الصداقة وإدخالها بالمستشفى العسكري بالدمازين

الدمازين - النيل الأزرق أمنت الإدارة التنفيذية للتأمين الصحي فرع إقليم النيل الأزرق على مواصلة عمليات جراحة العظام للمؤمن عليهم بمستشفى الصداقة الصيني وإدخال الخدمة بالمستشفى العسكري بالدمازين بعد التشاور مع إدارة المستشفى . جاء ذلك لدى لقاء الدكتور أبو بكر الصديق عوض عبد القادر مدير الفرع ومديري الإدارات بالفرع بالدكتور عماد البدوي إختصاصي جراحة العظام بالعيادة المحولة بالتأمين الصحي . وأشاد الصديق بما ظل يقدمه مستر عماد للمؤمن عليهم ولإنسان الإقليم من خدمة نوعية ذات جودة عالية وقال إن الفرع سيعمل على إبقاء البدوي بالنيل الأزرق بالإستفادة من الشراكة الفعالة مع المستشفى العسكري ومستشفى الصداقة لتوفير المعينات اللازمة له لإجراء جميع العمليات الجراحية بالإقليم إلى جانب تهيئة البيئة المناسبة بالعيادات المحولة لاستقبال المرضى الثلاثاء من كل إسبوع . هذا وقد رحب مستر عماد البدوي إختصاصي جراحة العظام بهذه الخطوة المهمة وأبدى إستعداده التام لإستقبال المرضى بالمحولة وإجراء العمليات بالمستشفى العسكري ومستشفى الصداقة الصيني بالدمازين . سونا

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