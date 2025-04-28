الاعيسر يلتقي وفد إدارية أبيي والتباحث حول قضايا الخدمات بالمنطقة

التقى وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ خالد علي الإعيسر بمكتبه اليوم وفد إدارية أبيي برئاسة دكتور سلومة موسى رئيس الإدارية. وناقش اللقاء الوضع بالمنطقة فيما يلي توفير الخدمات، إلى جانب التعايش السلمي بين مكونات المنطقة وجهود الإدارية في رتق النسيج الاجتماعي والمحافظة على وحدة وتماسك مجتمع أبيي في مواجهة التحديات الراهنة. سونا

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