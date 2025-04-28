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الاعيسر يلتقي وفد إدارية أبيي والتباحث حول قضايا الخدمات بالمنطقة

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هبة علي 0 تبليغ

  • الاعيسر يلتقي وفد إدارية أبيي والتباحث حول قضايا الخدمات بالمنطقة 1/2
  • الاعيسر يلتقي وفد إدارية أبيي والتباحث حول قضايا الخدمات بالمنطقة 2/2

التقى وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ خالد علي الإعيسر بمكتبه اليوم وفد إدارية أبيي برئاسة دكتور سلومة موسى رئيس الإدارية.

وناقش اللقاء الوضع بالمنطقة فيما يلي توفير الخدمات، إلى جانب التعايش السلمي بين مكونات المنطقة وجهود الإدارية في رتق النسيج الاجتماعي والمحافظة على وحدة وتماسك مجتمع أبيي في مواجهة التحديات الراهنة.

سونا

صورة هبة علي

هبة علي

محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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