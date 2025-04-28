صلاح.. أعظم هداف أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي

أصبح النجم المصري محمد صلاح أعظم هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي، بعدما سجل هدفاً في مرمى توتنهام يوم الأحد ليصل إلى الهدف رقم 185 في صدارة هدافي اللاعبين الأجانب بالمسابقة، بينما يستعد كذلك للتساوي مع الأسطورة الفرنسي تييري هنري كأكثر من فاز بجائزة الهداف في الدوري.

وسجل صلاح 185 هدفاً بواقع هدفين مع تشيلسي إبان لعبه من “الأزرق” قبل عقد كامل، بينما أحرز المتبقي بقميص ليفربول.

وكان الرقم السابق مسجلاً باسم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، لكن النجم المصري كسر ذلك وأصبح الهداف التاريخي للأجانب في البطولة الإنجليزية.

وبات صلاح على مقربة من الفوز بجائزة الحذاء الذهبي التي تمنح لأفضل هداف في البطولة، إذ سيتقاسم الرقم القياسي مع الأسطورة الفرنسي تييري هنري لاعب أرسنال السابق.

العربية نت