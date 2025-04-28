ريم البارودي: محمد رمضان شخص محترم .. وكل واحد حر فى لبسه

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حلت الفنانة ريم البارودي ضيفة على برنامج ” من قريب ” من تقديم الإعلامي العراقي نزار فارس ، والمذاع على أحدي القنوات العراقية .
وخلال الحلقة كشفت الفنانة ريم البارودي عن الانتقادات التى تعرض لها زميلها محمد رمضان بسبب ملابسه فى حفله الأخير بأمريكا ، حيث قالت : كل واحد حر في حياته ولبسه ، أنا مينفعش أنصح محمد رمضان ، لأن النصيحة على الملأ فضيحة، ومحمد رمضان شخص محترم وقدم واجب العزاء في والدي لما توفى ، وعمل برنامج رمضان اللي فات عشان يساعد الناس ويرسم البهجة على وجوههم».
وكان آخر أعمال ريم البارودي هو مسلسل ” جوما ” ، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي ، وتم إذاعته فى مصر بشكل حصري علي احدي القنوات الفضائية .
مسلسل جوما مكون من 30 حلقة، من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي ، ويشارك فى بطولته عدد من الفنانين أبرزهم محمود عبد المغني وريم البارودي ومنة عرفة.
صدى البلد
اسماء عثمان
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