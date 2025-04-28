قامت الصحفية والشاعرة والإعلامية السودانية, المعروفة داليا الياس, بزيارة منزلها بحي جبرة, بالعاصمة الخرطوم, لأول مرة منذ بداية الحرب. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قامت الشاعرة المعروفة, بتفقد منزلها الذي تعرض لعمليات سرقة واسعة طالت كل الأثاثات والمستلزمات. وذرفت الصحفية داليا الياس, الدموع وأنهارت بالبكاء لحظة مشاهدتها صورة والدتها التي رحلت عن الدنيا خلال السنوات القليلة الماضية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. لهذا السبب.. الشاعرة والإعلامية السودانية داليا الياس تنهار بالبكاء بعد دخولها منزلها بالخرطوم لأول مرة بعد الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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