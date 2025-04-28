تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره حديثاً من حفل خاص أحيته الفنانة وجدان الملازمين. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الحفل الذي أقيم بالعاصمة المصرية القاهرة, شهد تفاعل المطربة في الرقص مع أهل الفرح والمعازيم. ودخلت وجدان الملازمين, وفقاً لما أظهر الفيديو في وصلة رقص مثيرة مع كبار السن من الرجال, الذين تفاعلوا معها وعلى طريقتهم الخاصة عبر الرقص بالعكاز. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. خلال حفل بالقاهرة.. الفنانة وجدان الملازمين تشعل حماس كبار السن من الرجال وتدخل معهم في وصلة رقص مثيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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