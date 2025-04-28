أثار أحد أفراد الدعم السريع, سخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وذلك بعد نشره مقطع فيديو قام بتصويره من داخل أحد المنازل. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قام “الدعامي”, الذي ظهر بالزي العسكري لقوات الدعم السريع, بتصوير أهل بيته. حيث ظهرت زوجته وهي تقوم بإعداد وتجهيز الطعام, وزادت الزوجة من سخرية الجمهور بتفاعلها مع زوجها أثناء تصوير المقطع. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. أحد أفراد الدعم السريع يقوم بتصوير زوجته داخل المنزل أثناء تجهيزها الطعام ويثير سخرية جمهور مواقع التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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