السيدة أركاكي.. وزير الصحة يلتقي المدير الدولي للشئون الإنسانية لصندوق الأمم المتحدة للسكان

التقى وزير الصحة د. هيثم محمد إبراهيم، بالمدير الدولي للشؤون الإنسانية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، السيدة شوكي أركاكي، ووفدها المرافق، في اجتماع عُقد بقاعة الحجر الصحي ببورتسودان.

وتناول الاجتماع يوم الأحد الوضع الصحي الراهن في السودان، خاصة في ظل الظروف الصعبة الناتجة عن تمرد مليشيات الدعم السريع والانتهاكات التي طالت المواطنين، لا سيما النساء.

استعرض الوزير التحديات الصحية التي تواجه البلاد، مشيداً بالدور الكبير الذي يلعبه صندوق الأمم المتحدة للسكان في دعم صحة الأمهات والأطفال.

كما أكد أهمية دعم مشاريع الطاقة الشمسية لتطوير الخدمات الصحية، وأثنى على جهود الصندوق في توفير الإمدادات الخاصة بصحة الأمهات، تدريب الكوادر، ووضع البروتوكولات العلاجية، بالإضافة إلى متابعة الإمدادات الخاصة بحالات الاغتصاب الناتجة عن الانتهاكات.

من جانبها، أوضحت السيدة شوكي أركاكي أن الصندوق يعمل على مشروع لدعم الإمدادات الطبية في السودان، يشمل توفير عربات تبريد، حاويات لنقل الأدوية، الأدوية المنقذة للحياة، وأدوية الصحة الإنجابية.

كما أكدت التزام المنظمة باستمرار دعم النظام الصحي في السودان، مشيرة إلى أن الميزانية المطلوبة لعام 2025 تبلغ 26 مليون دولاراً، مع تركيز الجهود على تأهيل القابلة وبرامج صحة الأم والأطفال حديثي الولادة.