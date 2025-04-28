تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار

بحثت المديرة العامة لوزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية الوزيرة المفوضة الدكتورة عرفة محمود أحمد لدى لقائها بمكتبها اليوم وفداً من منظمة الزراعة والأغذية العالمية (الفاو) آفاق التعاون المشترك مع المنظمة في مجالات إصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار بعد الأضرار التي تعرض لها من قبل مليشيات الدعم السريع الإرهابية إضافة لدعم المنتجين والوقوف على الإحتياجات العاجلة لإدارات الوزارة المختلفة وذلك بحضور مديري الادارات المتخصصة بالوزارة .

من جانبها أوضحت الوزيرة المفوضة أن القطاع الزراعي بشقية النباتي والحيواني بالولاية تعرض لأضرار كبيرة تستوجب من كافة شركاء الإنتاج الوقوف يد واحدة بهدف معالجتها مرحبة بزيارة وفد المنظمة للولاية والتي تأتي في ظل ظروف إستثنائية يحتاج فيها المنتجين للدعم حتى تنطلق العملية الإنتاجية بالصورة المطلوبة .

ودعت لأهمية دعم مزارعي القطاع المطري بالتقاوي المحسنه ورفع قدراتهم وذلك لما تمتلكه ولاية الجزيرة من مساحات واسعة في هذا القطاع الحيوي.

إلى ذلك أكد أعضاء وفد المنظمة على وقفتهم وتنسيقهم التام مع وزارة الإنتاج بالولاية خلال المرحلة المقبلة بهدف الارتقاء بالإنتاج الزراعي ودعم المنتجين بالولاية عبر الخطط المشتركة وتحديد الأولويات والإحتياجات الضرورية .

هذا وقد إستمع الوفد لتقارير تفصيلية من قبل مديري إدارات الوزارات حول خططهم المستقبلية إضافة للإحتياجات العاجلة لإنجاح الموسم الزراعي الحالي والمقبل .

سونا