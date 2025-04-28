شاهد بالصورة.. تمهيداً لأداء فريضة الحج.. المواطن السوداني الشهير حماد عبد الله يكمل إجراءات إستخراج جواز سفره ويغادر لأرض الحرمين

أكمل المواطن السوداني, الشهير حماد عبد الله حماد, إجراءات إستخراج جواز سفره من ولاية سنار, تمهيداً للسفر لأداء فريضة الحج هذا العام. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المواطن الذي يحظى بشهرة كبيرة على السوشيال ميديا بالسودان, كان قد تلقى هدية قيمة. حيث أعلن الأمين العام للحج والعمرة, في وقت سابق عن إهداء المواطن حماد عبد الله, رحلة لأداء فريضة الحج لهذا العام. ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن حماد, كانت قد زادت شهرته وشعبيته بعد لقاء شهير جمعه برئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان, خلال زيارة قام بها سيادته لمسقط رأس المواطن بمدينة الدندر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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