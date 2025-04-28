نيالا تُعاني من أزمة مياه حادة

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تشهد مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، أزمة حادة في توفير مياه الشرب، مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف. ارتفعت أسعار البراميل بشكل غير مسبوق، مما يضاعف معاناة المواطنين الذين يجدون صعوبة كبيرة في تأمين احتياجاتهم اليومية من المياه.
تفاقمت الأزمة نتيجة الصراع المستمر في المنطقة، حيث تعرضت محطات المياه والآبار لأضرار بالغة جراء سرقة الكوابل والأسلاك خلال الحرب. ويعاني السكان من شح المياه، ويضطرون للاعتماد على الفناطيس والتناكر للحصول على مياه الشرب.
إن الأزمة الحالية في نيالا لا تعكس فقط نقصًا في مياه الشرب، بل هي أيضًا انعكاس مباشر للصراع المستمر في المنطقة، الذي ترك تأثيرًا كبيرًا على البنية التحتية والخدمات الأساسية. إن الحاجة إلى تدخلات عاجلة وتخطيط طويل الأمد أصبح أمرًا بالغ الأهمية لتأمين مياه الشرب لجميع سكان المدينة.
التيار
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
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