شاهد بالفيديو.. صاحب مجزرة تصفية المواطنين بمنطقة “صالحة” يكذب مزاعم وتصريحات الدعم السريع.. يؤكد انتمائه للمليشيا ويكشف عن نمرته العسكرية وتاريخ إنضمامه لقوات حميدتي

اعترف القائد الميداني بقوات الدعم السريع, جار النبي عبد الله, الملقب بالأسطورة بارتكابه مجزرة تصفية مواطنين بمنطقة “صالحة”, بأمد درمان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد خرج جار النبي, في بيان اعترف فيه بتصفية المواطنين, مؤكداً أن السبب في تصفيتهم هو إنتمائهم لكتائب البراء وقوات “كيكل”.

كما كذب صاحب المجزرة بيانات وتصريحات قوات الدعم السريع, التي أكدت أن المجموعة التي قامت بالعمل الإجرامي لا تنتمي إليها.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد كذب جار النبي, تصريحات قياداته وكشف عن نمرته العسكرية وتاريخ إنضمامه للمليشيا الإرهابية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)